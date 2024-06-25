Piknikçiler dikkat! Bu hataya düşmeyin
Sıcaklar geldiğine göre mangal mevsimi başlamış demektir!
Yaz aylarının sıcaklarından kaçarak kendimi doğanın kalbine bırakıyoruz. E tabi temiz hava insanı acıktırır.
Bu durumlarda yaz aylarında en çok tercih edilen aktivite olan mangal tercih ediliyor.
Aman dikkat! Ancak bazı püf noktalara uymazsanız hayatınızın hatasını yapmış olabilirsiniz.
Pişirilen et ve tavuk gibi yiyecekler mide pankreas ve kalın bağırsak kanserine yol açabilir.
Doğru pişirme tekniklerine uymadığınızda keyfiniz bir anda cefaya dönüşebilir.
Özellikle mangal her ne kadar lezzetli de olsa kurallarına uyulmadığında sağlığınızı tehdit edebilir.
İşte mangal yaparken uygulamanız gereken püf noktalar:
1. Doğru eti veyahut tavuğu, doğru yerden almak,
2. Et yerine tavuk tercih edilmeli,
3. Mangal yakılmadan önce bütün araç gereçler temizlenmeli,
4. Etin ateşe 15 santimden fazla yaklaşmamasına dikkat edilmeli,
5. Pişirilen etin yanında sebzelere de yer verilebilir,
6. Malzemeleri az yağlıdan çok yağlıya olacak şekilde sırayla pişirilmeli,
7. Eğer sebze közleyeceksiniz mutlaka onlara öncelik vermelisiniz,
8. Etinizi defne, nane veya kekik gibi baharatlarla marine ederseniz yağlarından arınabilirsiniz,