Perdeci mi, çiçekçi mi, görenler şaşırıyor

'EVDEN DÜKKANA GETİRDİM'

Zaman içinde çiçeklere merak saldığını ve sevdiğini ifade eden Bekar, "Benim aslım Trabzonlu, doğum yerim ise Samsun, orada fındık bahçem de var. O yüzden doğaya bir sevgimiz var. Aslında çiçek sevgisi bana ailemden geçti. Evde fazla olunca buraya getirdim. Burada da çoğalttıkça çoğalttık. Şu anda ben, haftanın her günü çiçek seraları var, oralara gidiyorum. En güzel çiçeklerden seçip alıyorum. Bunların hepsinden birer tane var. Elimde Trabzon, Samsun ve Bafra'dan getirdiğim çok güzel çiçekler var. Bazı arkadaşlara da veriyorum" dedi.