Pendik'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 1' ağır 5 kişi yaralandı

"ARABA ZİKZAK YAPIYORDU"

Bir diğer görgü tanığı Volkan Turhan ise, "Şoför alkollüydü. Araba zikzak yapıyordu. Ondan sonra ambulans geldi götürdü yaralıları. Yanında bir kadın oturuyordu, arka koltukta da başka biri. Bayan ağır yaralıydı. Şoförde bir şey yoktu, ayakta tedavi gördü" diye konuştu.