Pendik'te korkutan orman yangını!

İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı. Bir yandan soğutma çalışmaları deva ederken bir yandan da rüzgarın alevleri yeniden dağıtmaması için çalışmalar devam ediyor.