Patlayan amonyak borusundan gaz sızıntısı: 27 işçi zehirlendi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kokudan etkilenen 27 işçiden 12’si Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 15’i Toros Devlet Hastanesi’ne, 2’si de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.