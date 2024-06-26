Patatesin az bilinen faydası

Patates kabuğunun da en az patates kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Patates, mutfaklarda en çok kullanılan besinlerden biridir. Haşlama, kızartma ve fırınlama yöntemleriyle pişirilen bu besinin kabukları, genellikle çöpe atılır. Ama faydalarını öğrendiğinizde artık çöpe atmayacaksınız. İşte şoke eden kullanım alanları...