Paslı kilidin inanılmaz değişimi
Youtube'da eski ve paslanmış eşyaların yenilemesini yapan 'my mechanics' adlı kanala İtalya'daki bir izleyicisi 1930'larda yapıldığı düşünülen bir kilit gönderdi. Kamp marka paslı kilidi restore ettiği video izlenme rekorları kırdı.
İşe ilk başta her tarafı pasla kaplı kilidin pasını temizleyen adam daha sonrada içini açıp mekanizmasını temizledi
Daha sonra restore edilemeyecek kadar hasar alan parçaları yeniden yaparak eski işe yaramaz denilen kilidi fabrikadan yeni çıkmış gibi restore etti
İşte kare kare o muhteşem değişim....