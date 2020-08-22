Çanakkale'de dev uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de, Panama bandıralı bir geminin karina (omurga) bölümünde sonradan özel olarak eklenmiş olduğu belirlenen tankın içine gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi. Biga Limanı'na gelen geminin etrafında bir botun dolaşması üzerine, durumdan şüphelenen ekipler gemiyi uzaktan izlemeye başladı. Gizli tankın tespit edilmesinin ardından da operasyon düzenlendi şüpheli 7 kişi gözaltına aldı.

