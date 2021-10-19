Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile oğulları Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar katıldı.