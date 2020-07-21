Ozan Güven'e büyük darbe!
Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberleriyle gündemden düşmeyen Ozan Güven olayında flaş bir gelişme yaşandı. 45 yaşındaki oyuncunun reklam yüzü olduğu banka, anlaşmayı rafa kaldırdı.
Sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve ünlü oyuncu ile çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ardı ardına gelen tepkilerin ardından Ozan Güven bir şok daha yaşadı.
Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncunun rol aldığı bankadan dikkat çeken bir hamle geldi.
Ozan Güven'in rol aldığı banka reklamları, şirket tarafından alınan karar sonrası yayından kaldırıldı.
21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak olan oyuncu, banka ile yaptığı reklam anlaşmasından 1,5 milyon TL kazanmıştı.
Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan fiziksel şiddet haberleri sonrası Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları basına yansımıştı.
Deniz Bulutsuz'un darp edilmiş haline ait fotoğraflar, yaşanan olayın boyutlarını gözler önüne sermişti.