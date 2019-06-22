Oy verirken bunlara dikkat

SEÇMEN KAĞIDI OLMAYANLAR MUHTARLIK VEYA YSK SİTESİNDEN SANDIĞINI ÖĞRENEBİLECEK



İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.