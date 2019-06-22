Oy verirken bunlara dikkat
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek. Seçmen kağıdınız elinize ulaşmadıysa muhtarlığa giderek seçmen kağıdınızı alabilirsiniz. Bununla birlikte YSK'nin Seçmen Sorgulama Sistemi sayesinde hangi sandıkta ve nerede oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte tüm detaylar!
SEÇMEN KAĞIDI OLMAYANLAR MUHTARLIK VEYA YSK SİTESİNDEN SANDIĞINI ÖĞRENEBİLECEK
İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.
İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.