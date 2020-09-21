Bursa'da ön kaput üzerinde emniyete götürdü
Bursa’da Osman T. (20), köpeğe çarpmasından sorumlu tuttuğu Yasemin Erdem’in (35) otomobilinin önünü kesip, 2 akrabasıyla birlikte tekmeledi. Erdem’in ise kaputun üzerine çıkan Osman T.’yi 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdüğü anlar, kameraya yansıdı. Otomobiline saldıran 3 kişiden şikayetçi olan Erdem, "Polisler kaputta birini görünce şaşırdı. Hala o felaket anlarını yaşıyoruz" dedi.
Olay, 11 Temmuz’da, Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Erdem, 16 AGY 414 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladı.
Erdem, köpeğin çekilmesinin ardından yola devam etti. İddiaya göre, yoldan çekilen köpeğe, karşı yönden gelen Osman T.'nin kullandığı otomobil çarptı.
Osman T. ve aracında bulunan 2 kişi, köpeğe çarpmalarının sorumlusunun Yasemin Erdem olduğunu savundu. Bunun üzerine Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altında, otomobiliyle Yasemin Erdem’in aracının önünü kesti.
Osman T. ile birlikte babası Mahmut T. (49) ve amcası Mustafa T. (53), araçtan inerek, Erdem’in otomobilini tekmelemeye başladı. Erdem ise otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada Osman T., Erdem’in aracının kaputunun üzerine çıktı.
Burada ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Öte yandan Osman T.'nin, Erdem'in otomobilinin kaputunda gittiği anlar mobese kameralarınca kaydedildi.
Yaşadığı olayı anlatan Yasemin Erdem, küçük kızı, kız kardeşi ve onun oğlu ile Üreğil Mahallesi'nden Orhangazi’ye doğru giderken, önüne köpek çıktığını, çarpmamak için de yavaşladığını belirtti. Bir süre aracıyla ilerledikten sonra önünün otomobille kesildiğini söyleyen Erdem, “Araçtan 3 erkek indi.