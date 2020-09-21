Bursa'da ön kaput üzerinde emniyete götürdü

Yaşadığı olayı anlatan Yasemin Erdem, küçük kızı, kız kardeşi ve onun oğlu ile Üreğil Mahallesi'nden Orhangazi’ye doğru giderken, önüne köpek çıktığını, çarpmamak için de yavaşladığını belirtti. Bir süre aracıyla ilerledikten sonra önünün otomobille kesildiğini söyleyen Erdem, “Araçtan 3 erkek indi.