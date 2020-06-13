Otomobilin çarptığı şarkıcı Lara: Mucize eseri hayattayım

'Tamam' dedim ve yaya yolundaydık karşıya da geçmiyorduk. Sonra bir baktım köşeye dönerken o elimi omzuma atmıştı Allah'tan elini çekmişti o anda. Sonra onun bir anda 'Allah Allah' dediğini duydum. Ben anlamadım o neden öyle dedi. Hatırladığım o anda ani bir frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı beni. Restoranın içerisinde araba durdu. Ama o arabanın kaportası bana vurdu. Benim şu anda gövdem, kaburgalarım şu an ezik. Orada bir durdu. Sonra ben gözlerimi bir açtım hani tamirciler böyle arabanın altından bir bakar ya tamir için kendimi arabanın altında buldum. Birilerinin beni arabanın altından çektiğini gördüm. Sonra 'araba patlıyor' dediler.