Otomobilde kilitli bırakılan çocuğu, vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre, 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı annesi, bir akrabasıyla birlikte kapısı kilitli otomobilde yalnız bıraktı. Adı açıklanmayan anne, muayene olmak için beraberindeki akrabasıyla birlikte yolun karşısında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gitti. Ancak çocuk korkuyla ağlamaya başladı.