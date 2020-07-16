Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü

'MİLLET AYA ÇIKIYOR BİZ ODUN PEŞİNDEYİZ'

Daha önce aynı bölgede birçok kez yangın çıktığını iddia eden Abdullah Çarkçı (75), "Burada gece gençler oturup sohbet eder. Dün de burası yandı. Söylenene göre bugün yine biri burayı yakmış. Gece 3 kez itfaiye geldi. Millet aya çıkıyor, bizim mahalle hala odun toplama peşinde. Tüm mahallenin odunu buradaydı" dedi.