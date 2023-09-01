Otlu mu? Süzgeçli mi? Bu sorunun cevabını vermeyen Erzincan'da çay içemiyor

Çayı ne kadar da Rize ve Karadeniz bölgesi üretse de, çayı biz daha iyi demlediğimizi ve daha iyi sunumunu yaptığımızı düşünüyoruz. Erzincan dışında süzgeçli çay içersiniz. Otlu çay içemezsiniz. Bunun sebebi de, Erzincan dışında ki çay ocaklarında demliğin ağzında süzgeç olmasıdır. Siz müşterilerin isteklerine göre, otlu veya süzgeçli nasıl isterseniz, bunu belirttiğiniz zaman çayınız otlu veya süzgeçli gelir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Murat Karadağ ise, tercihinin otlu olduğunu belirterek süzgeçli çay içenlere otlu çayı denemelerini tavsiye etti.