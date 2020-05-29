Fındık Bahçesinde Buldu! Yüzbinlerce Dolar Edebilir

“BU TAŞI YETKİLİLERİN ARAŞTIRMASINI İSTİYORUM”



3 gün önce bulduğunu belirten Çavuş, gök taşı olabileceğini parıldamasından ve internette araştırıp uyguladığı testlerden ötürü olabileceğini düşündüğünü belirtti. Çavuş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Taşın parıldaması ve ışık saçmasından gök taşı olabileceğini düşünüyorum. Güneşte aşırı bir şekilde her tarafı parladığını gördüm. Işığı altından beri tuttuğumda da aynı durum söz konusuydu. Sokağa çıkma yasağı olduğundan birkaç gündür öyle durdu. İstanbul’a da götüremedik. Yetkililerin bunu incelemesini istiyorum” dedi.