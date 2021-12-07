Ondan habersiz kuş uçmayacak!

BÜYÜK VE HAREKETSİZ ARAZİLERE ÖZEL ÇÖZÜM

Işık tespiti ve uzaklık tayini anlamına gelen Light Detection and Ranging sözcüklerinin kısaltması olan Lidar, sınıflandırma analizi yapabilen akıllı bir teknoloji. Korunmak istenen alana yerleştirilen sensörleri ve özel yazılımıyla tarama yapan sistem tanımlanan cisimlerin insan mı araç mı olduğunu saptayabiliyor. Büyük ve hareketsiz arazilere özel geliştirilen çözüm, radar sistemleri ve kameraların yetersiz olduğu bazı alanlarda hem çok uzun mesafeleri algılayabiliyor hem de 360 derecelik bir tarama yapabiliyor. Bu teknoloji, kameralarla desteklendiğinde yanlış alarm alma oranı da düşüyor. En doğru analizi yapabilen sistem, yüksek doğrulukla sadece ihtiyaç olduğunda alarmı devreye alıyor.