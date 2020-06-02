Nazik devin bilinmeyen hayatı!

Floyd'un da 1990'larda bir süre Houston'lı hip-hop tarzının efsanevi yaratıcısı DJ Screw ile çalıştığı ortaya çıktı. Fakat her Amerikan kenti gibi Houston'un aynı zamanda yoksulluk, ırk ayrımcılığı ve eşitsizliklerle örülü bir tarihi de var. 20. yüzyıl boyunca devam eden ırk ayrımcılığının damgasını taşıyan Üçüncü Bölge son yıllarda çete savaşlarına ve konut sıkıntısının yol açtığı gerginliklere sahne oluyordu.