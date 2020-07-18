Ölen kirpinin yavrularını evinde besliyor!

Bir hafta önce anne kirpinin, caddeden geçen bir arabanın altında kaldığını belirten Çetmi, "Kirpi yavrularının annesiz kalınca ve bir şey yiyemediklerini görünce onlara sahip çıktık. Onları nasıl beslememiz konusunda internette araştırma yaptım ve sütle beslenebileceklerini öğrendim. Plastik bir şişeyi biberona dönüştürerek kirpi yavrularına süt vermeye başladım." diye konuştu.