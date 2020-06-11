Okullarda ücretsiz dağıtılmak için günde 3 ton dezenfektan üretiliyor

Özel Bilim ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Işık, devlet desteği ile kurdukları okuldaki atölyede görev yapan kimya öğretmenlerinin dünyaya yayılan korona virüse karşı kentteki okul ve talepleri halinde kamu kurumların dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretime başladığını söyledi. Korona virüsten dolayı kimya bölümü öğretmenleri tarafından sıvı sabun, dezenfektan ve kolonya üretimine başlandığını dile getiren Serhat Işık, “Okulumuzda üretilen dezenfektan malzemelerini kentteki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız.