Öğrencisinin şehit haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı

Ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. PKK, PYD, HDP, FETÖ kim destekçisi ise kim yandaşı ise kahret yarabbi. Ülkemize milletimize zeval verme. Vatan sağolsun. Emre mekanın cennet olsun evladım. Varsa bir hakkım helal olsun. Sende helal edersin inşallah” diye konuştu.