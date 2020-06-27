Nurhak Dağı'na ay yıldız işlendi

Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Ortaya Türkiye'nin bu yükseklikteki en büyük taş yığma boyama ay yıldızı çıktı. Çok gururlu ve mutluyuz. Ay-yıldızımızın çevre ilçelerden de görülebiliyor olması Nurhak olarak bizi ayrıca sevindirdi." ifadelerini kullandı.