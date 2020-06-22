Offroadcular dağların tadını doyasıya çıkarttı

Zorlu arazi koşullarına yeniden araçları ile çıkmanın heyecanını yaşayan Düzce Otomobil Sporları ve Off-road Derneği üyesi off-road tutkunları, araçlarını çamurlu ve bataklık arazilerde kullanarak hem özlemlerini giderdiler hem de doyasıya eğlendiler.