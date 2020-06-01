İstanbullu yollara düştü!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan 65 yaş ve altı ile 18 yaş üstü vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinden itibaren işe gitmeye başladı. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı.