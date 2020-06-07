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Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi öldü
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testlerinden sevindirici haber
THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek
Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
Washington DC'de binlerce kişilik Floyd protestosu
İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Filistin İslami Cihad Hareketi eski Genel Sekreteri Şallah hayatını kaybetti
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı
ABD'de Louisiana için 'tropik fırtına' uyarısı
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Aleyna Çakır' açıklaması
Arap ülkeleri ve Arap Birliği'nden 'Kahire Bildirgesi'ne destek
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
Libya Ordusu Sirte'de BAE'ye ait SİHA düşürdü
Facebook'tan Trump hamlesi: İçerik politikaları gözden geçirilecek
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 142'ye yükseldi!
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne 'Vekalet savaşına alet olmayın' çağrısı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Kendisini uyaranlara saldırdı! Halk otobüsünde akılalmaz olay
Tarsus'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

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Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL