Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL

Eşi ve kızı ile Nilüfer Gölü'nü görmeye gelen Canan Şahin, "Corona virüs nedeniyle kendimizi doğaya attık. Çok harika bir ortam var. Herkesin gelip, görmesini tavsiye ederim. Biz de kaç seneden beri merak ediyorduk. İlk defa geldik. Artık çocuklarımız ve kendimiz kalabalık ortama giremiyoruz. Doğaya gidelim, yürüyüş yapalım istiyoruz. Bu doğa harikasını görelim dedik. Şu anda da çiçek açma dönemiymiş. Çok beğendik, bayıldık" diye konuştu.