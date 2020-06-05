Kurduğu serayla bölge halkına örnek oldu

Yerli tohumdan orijinal fideler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Serayla Niğde'de Alsancak domatesinin yetişebildiğini gösterdik. 12 ay üretim yapabilmenin önünü açmaya çalışıyoruz. Bunu da yüzde 50 başardık. Bundan sonra bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Kış mevsiminde Akdeniz bölgesine bağlı olduğumuz için burada yeni bir sektörün önünü açmaya çalışıyoruz. Domatesimiz, biberimiz yetişti. Manavlarımıza dağıttık, halkımız çok beğendi, çünkü hem organik hem lezzetli."