Nesli tükenmekte olan 'saz horozu' Giresun'da görüntülendi

DKMP Giresun Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Rize, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sinop`ta tespit edilerek görünen ve nesli tehlike altında olan saz horozu 16 Temmuz 2020 günü duyarlı bir vatandaşımızın şube müdürlüğümüzü arayarak tanımlamış olduğu saz horozunun Giresun`da görüntülenmesi ve yerleştiğini tahmin ettiğimiz bireyler heyecan yarattı. Vatandaşlarımızın dere kenarlarında saz horozları ile karşılaşmaları durumunda koruma altında oldukları için rahatsız etmemelerini ve çoğalmaları için ise şube müdürlüğümüz ile irtibat sağlamalarını rica ediyoruz. Göçmen olmadıkları için ilimizde çoğalarak devamı için çalışmalarımız devam etmektedir."