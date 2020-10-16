Nefes kesen operasyon: Polis drone ile tespit edip harekete geçti

Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütünü polis ekipleri yaptıkları nefes kesen operasyonla yakaladı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.