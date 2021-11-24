Muş'ta kar ve sis etkili oldu

Havanın soğumasıyla merkeze gelmeye başladıklarını anlatan Özdemir, "Kırsalda hem kar hem de sis etkili olduğu için mecburen hayvanları ovaya indiriyoruz. Bu yolculuğumuz bir gün sürüyor. Kışın yayladan indirdiğimiz hayvanları ahırda beslemek zorundayız." diye konuştu.