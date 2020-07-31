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Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
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On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
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86 yıl sonra ilk bayram hutbesi okundu
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BM Libya'daki çatışmalarda kayıpların yüzde 173 arttığını bildirdi
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek

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Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi