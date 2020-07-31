Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi

Gürcistan

Gürcistan'ın Batum kentindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde Batum Orta Camisi'ni doldurdu.

Gürcü Müslümanların en yoğun yaşadığı Acara bölgesinin en büyük kenti Batum'da yaşayan veya burada çeşitli nedenlerle bulunan yabancı ülkelerin vatandaşları, bayram namazı için Orta Camisi'ne akın etti.

Camiye gelen Müslümanlar kalabalıktan dolayı yer bulamadıkları için namazlarını caminin iç ve dış avlularında, caminin karşısındaki sokakta kıldı.