2 bin 500 yıllık! Gün ışığına çıkarıldı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki tarif edilemez bir his. Sakkara’daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın” dedi.