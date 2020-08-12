Miras cinayeti! Önce kardeşini sonra annesini öldürdü

Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp, önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.