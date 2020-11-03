  • BIST
    1142.94
  • Dolar
    8,4681
  • Euro
    9,8964
  • Altın
    516,0680
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Minik Ayla, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Ayda'nın ambulanstan ilk görüntüsü!
Gözyaşları sel oldu! Ayda elini salladı çok güzel gülüyordu
91. saatte gelen mucize!
Venezuela ticari uçuşları başlatıyor: Aralarında Türkiye de var
Viyana'da korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi
İzmirliler yazlıklara kaçıyor!
Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı!
Devletin imkânları İzmir için seferber
Ölüm onu iki kez teğet geçti! Enkaz altında kalmaktan saniyeler içinde kurtuldu
Rıza Bey Apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı
Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü!
Azerbaycan ordusu darmadağın etti!
8 ilde harekete geçildi! Rüşvet operasyonu
Bakan Koca'dan uyarı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İzmir'de 124 ağır hasarlı bina tespit edildi
Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de bir deprem daha! Beşik gibi sallanıyor
Trump: Anketler gerçeği yansıtmıyor! Yine biz kazanacağız
İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısı 189'a yükseldi
Merkel'den korkutan açıklama: Mevcut durum endişe verici
Boynuza şekil verecek çırak bulamadı

FOTO GALERİ

Minik Ayla, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı