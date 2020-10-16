Minibüs, traktöre çarptı!

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Osmancık’tan Tepeyolaltı köyüne seyir halinde olan Satılmış Ünlü (68) yönetimindeki 19 HN 637 plakalı traktöre köy yoluna dönmeye çalıştığı sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan Murat Balık yönetimindeki 09 DE 375 plakalı Volkswagen Transporter minibüs arkadan çarptı.