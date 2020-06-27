Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmada son 3 gün

İş dünyası temsilcileri, kısa çalışma ödeneğindeki kolaylaştırıcı hükümlerin devam etmesini isterken, kabineden yapılan açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin eski haline döndürüleceği onun yerine ise prim desteğinin geleceği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İstihdam Kalkanı paketiyle Kısa Çalışma Ödeneği’nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek” dedi. Ancak Zümrüt’ün sözünü ettiği düzenleme için yasal değişiklik gerekiyor. Buna karşın şu ana kadar konuyla ilgili bir yasal değişiklik teklifi TBMM’ye sunulmadı. Gelecek hafta içinde ise kısa çalışma ödeneğiyle ilgili durumun netlik kazanması bekleniyor.