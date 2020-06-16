Tamamen yerli ve milli! Bakan Akar bizzat test etti
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi ilk olarak Millî Savunma Bakanlığı’nın İlaç Fabrikası’nı ziyaret etti.
Bakan Akar, COVID-19’a karşı geliştirilerek belli bir aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarına ilişkin brifing aldı.
Daha sonra Gazi Fişek Fabrikası’na geçen Bakan Akar ve Komutanlar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları da yakından inceledi.