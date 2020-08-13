  • BIST
    1114.69
  • Dolar
    7,3356
  • Euro
    8,6931
  • Altın
    455,6910
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ'nün sivil imamları son kez hakim karşısında!
Şanlıurfa'da feci kaza: Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
Ankara'da DHKP-C'ye operasyon: 7 zanlı gözaltında
Kocaeli'de jandarma servisinin kaza yapması sonucu 1'i ağır 17 askerimiz yaralandı
Antalya'nın Alman yıldızı Podolski: Ailemle Antalya'da mutluyuz
Lübnan parlamentosu onayladı! Beyrut'ta OHAL ilan edildi
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 parşömen ele geçirildi
MSB duyurdu... 2 terörist daha gözaltına alındı
İran'da koronavirüsten can kaybı artıyor!
İran'dan Rusya'nın koronavirüs aşısına şart: DSÖ onayı olmadan izin verilmeyecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 'devam' dedi!
İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yarasalar çatıya yuva yaptı: Binadakileri korku sardı!
Bakanı Akar, Aliyev'in kabrini ziyaret etti
DSÖ'den Yemen açıklaması: Sel felaketinde binlerce aile zarar gördü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan velilere önemli uyarı: İtibar etmeyin
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Çanakkale Boğazı'ndaki 1 saatlik seyahat süresi 6 dakikaya inecek
Terör örgütü PKK'nın Suriye'de ölüme terk ettiği kampta 8 çocuk hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması
İngilizlerden Macron'a sert eleştiri: Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor
Rusya'da koronavirüs bilançosu: 910 bine dayandı
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Libya ile önemli anlaşma
F1 Racing Point pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı!
Futbol dünyası Süleyman Seba'yı unutmadı

FOTO GALERİ

Bakanı Akar, Aliyev'in kabrini ziyaret etti