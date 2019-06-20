Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi!

Dünden bu yana ülke genelinde birçok ilde yağışlar etkisini hissettirirken, Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Öyle ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin tahminleri resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak ilan etti. Dün oldğu gibi bugün de birçok il için sağanak yağışlara vurgu yapan MGM, oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda bireyleri tedbirli davranmaları konusunda uyardı. Marmara'nın doğusunda da yağışların etkisini göstereceğini açıklayan kurum, gök gürültülü sağanağın İstanbul üzerinde de kendisini hissettireceğini açıkladı.