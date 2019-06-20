Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak paylaştı. MGM'nin son tahminleri neticesinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı da netleşmiş oldu. Dün Türkiye genelinde 59 il için sağanak yağış uyarısı yapan kurum, bugün de birçok il için kuvvetli yağışlara dikkat çekti ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İstanbul hava durumu üzerinde de yağışların etkili olmasını beklediğini duyuran Meteoroloji, ülke genelinde iç kesimlerde sıcaklıklarda 1 ila 3 derece azalma olacağını belirtti. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından 20 Haziran 2019 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini bulabilir, merak ettiğiniz illerin günlük sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.
Dünden bu yana ülke genelinde birçok ilde yağışlar etkisini hissettirirken, Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Öyle ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin tahminleri resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak ilan etti. Dün oldğu gibi bugün de birçok il için sağanak yağışlara vurgu yapan MGM, oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda bireyleri tedbirli davranmaları konusunda uyardı. Marmara'nın doğusunda da yağışların etkisini göstereceğini açıklayan kurum, gök gürültülü sağanağın İstanbul üzerinde de kendisini hissettireceğini açıkladı.