Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.