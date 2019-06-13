Meteoroloji'den son dakika açıklaması! O illere kuvvetli yağış uyarısı...

Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...