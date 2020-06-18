Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün görülecek gök gürültülü sağanakların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.