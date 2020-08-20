Meteorolojiden İstanbul uyarısı: Sağanak yağış geliyor
Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji'den bugün için sağanak yağış uyarısı geldi.
Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Ayrıca Marmara'nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de sağanak yağış beklenildiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının diğer biraz azalacağı belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzey batı yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60km/sa) olarak esmesi beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.