Meteoroloji o güne dikkat çekti! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi!

  • Bist 100
    100.452
  • Dolar
    5,6305
  • Euro
    6,3540
  • Altın
    258,0498
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı! Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı!
Trabzonspor, Adebayor ısrarını sürdürüyor Trabzonspor, Adebayor ısrarını sürdürüyor
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti
Galatasaray, Ander Herrera için düğmeye bastı Galatasaray, Ander Herrera için düğmeye bastı
Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde peşinat krizi ile karşı karşıya! Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde peşinat krizi ile karşı karşıya!
Beşiktaş, Lewis Holtby'nin peşine düştü Beşiktaş, Lewis Holtby'nin peşine düştü
Comolli, Luiz Gustavo transferini noktalamak üzere Fransa'ya gidiyor Comolli, Luiz Gustavo transferini noktalamak üzere Fransa'ya gidiyor
Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı
Annesini dövdüğü için babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu Annesini dövdüğü için babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu
"Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden tam üç yıldır uyuyamıyor "Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden tam üç yıldır uyuyamıyor
Hindistan'da barajın taşması sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi ise kayboldu Hindistan'da barajın taşması sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi ise kayboldu
Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar
E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk edenler görenleri şaşkına çevirdi E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk edenler görenleri şaşkına çevirdi
Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu Avrupa Birliği yeni liderini seçti! Başkan Ursula von der Leyen oldu
Geçici olarak istifa eden IMF Başkanı Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek Geçici olarak istifa eden IMF Başkanı Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek
Mardin merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda eski 6 polis gözaltına alındı Mardin merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda eski 6 polis gözaltına alındı
Emekli maaşı zammı 2019 son dakika! Temmuz memur zammı ne kadar? Emekli maaşı zammı 2019 son dakika! Temmuz memur zammı ne kadar?
Balıkesir'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
SpaceX açıkladı: 3 uydumuzla irtibatı kaybettik SpaceX açıkladı: 3 uydumuzla irtibatı kaybettik
Bodrum'da yeni kabus: Jet Ski'li soyguncular! Ünlü turizmciye büyük şok! Bodrum'da yeni kabus: Jet Ski'li soyguncular! Ünlü turizmciye büyük şok!
Küçük İskender kimdir? Küçük İskender kitapları, şiirleri, sözleri! Küçük İskender kimdir? Küçük İskender kitapları, şiirleri, sözleri!
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Meteoroloji o güne dikkat çekti! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi!