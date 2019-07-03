Meteoroloji o güne dikkat çekti! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye'nin birçok ilinde Cuma gününden başlayıp Pazar'a kadar yağışlı havalar görülebilir. Bu açıklamanın yapılması ile birlikte vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarına hız verdiler. Peki, yağış beklenen iller hangileri? Özellikle Temmuz ayını yaşamamız ile birlikte yağışlı havaların geride kalması ve sıcaklıkların daha da artması bekleniyordu. Ancak özellikle sıcaklıkların düşük olması ve yağışlı havaların sık sık kendini tekrarlayabilmesi konuyla ilgili vatandaşların araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki, Meteoroloji'den hazırlanan rapor doğrultusunda İstanbul'da yağmur görülecek mi? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…