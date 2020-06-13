Mersin'in tarihi mekanları 6 ayrı dilde tanıtılacak

"Bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlerin sadece denize girip gitmesini istemiyoruz. Tarihi değerlerimizin de görülmesi için çalışıyoruz. Adam Kayalar, Kanlıdivane ve Kaya Mezarları ilçeye essiz bir güzellik katıyor. Bölgemize gelenler, insanlarımızın misafirperverliğinin yanı sıra tarihi yerlerimizle de karşılacaklar."