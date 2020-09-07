Uğruna kontak kapatmıştı! Yavrular yumurtadan çıktı

Çiftçi Ateş, "15 gün önce aracıma bindiğimde önünde bir yuvanın olduğunu gördüm. Bir iki gün sonra bir tane yumurta, tekrar bir yumurta daha ve 2 yumurtanın olduğunu gördüm. 15 gündür aracımı hiç yerinden kıpırdatmadım. Bekledik, yavruların çıkmasını bekledik. Çok şükür bugün yavrulara kavuştuk. Mükafatını gördük. Kısmet olursa 1 hafta 10 güne kadar yuvadan uçacaklar. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bunda gizli kahramanımız ’Max’. Köpeğimiz Max’in emeği çok" dedi.