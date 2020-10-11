Mersin'de ekimde deniz keyfi

'MÜTHİŞ BİR DENİZİMİZ VAR'

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcı Mehmet Şirin Öztop, ekim ayında olunmasına rağmen deniz suyu sıcaklığını halen ideal bir sıcaklıkta olduğunu belirterek, "Şu anda ekim ayındayız. Hem hava güzel hem okullar tatil. Bazı vatandaşlar yaylalarda kalmayı sürdürüyor. Kentte kalan aileler de sahile geliyor. Deniz sıcaklığı da ideal bir sıcaklıkta bulunuyor. Çevre illerden de aileler buraya gelerek güzel denizin tadını çıkartıyor. Müthiş bir denizimiz var