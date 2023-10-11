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Sırp lider Vucic, KFOR'un varlığını desteklediklerini belirtti
Gazetecilik örgütlerinden İsrail'in gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılarına tepki
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
"Meriç yer fıstığı"nın hasadı başladı

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"Meriç yer fıstığı"nın hasadı başladı

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