"Meriç yer fıstığı"nın hasadı başladı

Nisan sonu ve mayıs başında ektikleri ürünü sulayıp çapaladıklarını anlatan Yavuzcan, "Ekim ayının ortalarına kadar hasadı devam ediyor. Bizim çok fazla bir beklentimiz yok. Önemli olan bu fıstığın tanıtılması. Maliyetimizi kurtarmamız ve ürünün değer kazanması lazım. Ürün değer kazandıkça biz de kazanacağız. Sınırlı miktarda üretim yapıyoruz. Adana'da dönümden 500 kilogram ürün alıyorlar. Biz ise 200-250 kilogram alıyoruz. Bu kadar lezzetli olan bir ürünün biraz daha değerli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.