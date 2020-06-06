Vatan Şaşmaz itirafı!
Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan, Bodrum'daki evinden '2. Sayfa' programına bağlandı.
'Sabah Şekerleri' programıyla ünlenen Melike Öcalan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
40 yaşındaki sunucu, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen 2. Sayfa' programında, bir dönem partneri olan Vatan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlattı.
Melike Öcalan, "Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz" dedi.
Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz, 2000 yılından itibaren ‘Sabah Şekerleri’ olarak anılan programların bayrak isimleri olmuşlardı.
4 Öcalan, "Vatan hep şey derdi. Baba olmak istemiyorum. Hayatımdaki kadına göre değişir. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. Sen doğurursun ben dayı olurum derdi. Ben de çok istiyorum anne olmayı derdim” açıklamasında bulundu.
Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.
Vatan Şaşmaz, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek” açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan ünlü sunucu Melike Öcalan karantina günlerini Bodrum'daki evinde geçiriyor.
Öcalan, geçtiğimiz günlerde evinin balkonunda dergi okurken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi. Ünlü sunucunun paylaştığı fotoğraflara kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.