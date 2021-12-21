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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşuyor
ATO'dan üyelerine çağrı: Fiyatlarımızı revize edelim
Putin bizzat açıkladı: Askeri-teknik önlemleri alacağız
Susurluk davasının kilit isimlerinden Ziya Bandırmalıoğlu Kadıköy'de öldürüldü
Bakan Nebati açıkladı: TL mevduatı düzenlemesi nasıl olacak?
Benzin ve motorinde büyük indirim bekleniyor
"Alenen casusluk yapıyorlar"
Bakan Nebati duyurdu: Ayrıntıları açıklayacağız
Zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme
"Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı"
Ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Böyle bir şey görmedim
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Otomobil markaları fiyatları güncellemeye başladı!
Nevin Yıldırım olayında önemli gelişme! 'Tecavüz değil, yasak aşk'
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Eğitim hakkına Yunan gaspı!
Murat Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
TL'ye dönüşün fotoğrafı!
Cüneyt Özdemir canlı yayında itiraf etti
Emekliye ek zam müjdesi! Çalışmalar başladı
BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı kararı!
Türkiye-Ermenistan "normalleşmesine" destek!
Dolar tepetaklak oldu
Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı

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Zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme